Haberler Süper Lig Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle | TS GS maçı canlı | Trabzonspor Galatasaray canlı

Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle | TS GS maçı canlı | Trabzonspor Galatasaray canlı

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor ile Galatasaray Akyazı'da kozlarını paylaşıyor. İki takımın da mutlak hedefi 3 puan. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın 6 puanı bulunuyor. Trabzonspor Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 22:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 22:40
Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle | TS GS maçı canlı | Trabzonspor Galatasaray canlı

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor ile Galatasaray Akyazı'da kozlarını paylaşıyor.

İki takımın da mutlak hedefi 3 puan. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın 6 puanı bulunuyor.

Trabzonspor Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Djaniny, Trezeguet, Cornelius.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic.

👉 TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

DEV DERBİDE 134. RANDEVU

Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 133 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 174, Karadeniz ekibi ise 151 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 berabere sona ererken, İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

📊 LİGDE 99. MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 98 karşılaşmada Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 kez sahadan galip ayrıldı. 24 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 127, bordo-mavililer ise 114 gol attı.

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