Haberler Süper Lig Kayserispor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Kayseri İstanbul maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Kayserispor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Kayseri İstanbul maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İkinci haftada Kayserispor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. İlk haftada oynadıkları müsabakalardan mağlubiyetle ayrılan iki takımda bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor - İstanbulspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:50
Kayserispor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Kayseri İstanbul maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Kayserispor ile İstanbulspor, Süper Lig'in ikinci haftasında kozlarını paylaşıyor. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve İsmail Şencan yapıyor.

İki takım da ilk haftada oynadıkları karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrılıp lige istedikleri başlangıcı yapamamışlardı.

Kayserispor ilk hafta Beşiktaş ile karşılaşıp 1-0 yenilirken, İstanbulspor'da Trabzonspor karşısında 2-0 mağlup olmuştu.



KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Campanharo, Bertolacci, Emrah, Gökhan, Gavranovic

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Duhan, Ali, Ferhat, Melih, Jetmir, Abazaj, İbrahim

KAYSERİSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kayserispor - İstanbulspor maçı 19:15'te başladı. Zorlu müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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