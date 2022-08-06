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Süper Lig A Spor'da!

Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor, bu sezon da 4 büyük takımın maç özetleri yayınlayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un Süper Lig'de sezon boyunca oynayacağı tüm karşılaşmaların özet görüntüleri A Spor'da olacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Süper Lig A Spor'da!

Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor, bu sezon da 4 büyük takımın maç özetleri yayınlayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'un Süper Lig'de sezon boyunca oynayacağı tüm karşılaşmaların özet görüntüleri A Spor'da olacak. Yorumcu kadrosunu sürpriz isimlerle güçlendiren A Spor yeni sezon için özel olarak dizayn edilen yeni stüdyosu ile izleyenlerinin karşısına farklı bir yüzle çıkacak.

ERMAN TOROĞLU 90+1'DE YAYINDA
Lig heyecanını A Spor izleyenleri ikiye katlayacak. Erman Toroğlu maçların devre arasında ve son düdük çalmadan ekranda olacak.... A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin soracak yepyeni program 90+1'de Erman Hoca maçları mercek altına alacak. Karşılaşmaların özet görüntüleri eşliğinde tartışmalı pozisyonlara son noktayı yine Erman Toroğlu koyacak... Ayrıca her hafta bir Avrupa maçı A Spor'da.

TAKIM OYUNU GÜNDEMİ BELİRLEYECEK
A Spor TV Spor Müdürü Cüneyt Şen'in moderatörlüğünde Takım Oyunu 90+1 programının hemen ardından ünlü konuklarıyla yayında olacak.

TÜRKİYE KUPASI NEFES KESECEK
Türkiye'nin Kupası Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine A spor ekranlarında olacak. Kupanın nefes kesen maçları canlı yayınla sezon boyunca sporseverlerle buluşacak.

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