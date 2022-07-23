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Spor Toto Süper Lig'in 2 haftalık maç programı açıklandı!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta müsabaka programı belli oldu. 5 Ağustos'ta başlayacak Spor Toto Süper Lig'in programları; temsilcilerimizin Avrupa Kupalarındaki muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak şu hususlara göre planlandı. İşte 2 haftalık maç programı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 18:51 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 19:20
Spor Toto Süper Lig'in 2 haftalık maç programı açıklandı!

2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacaktır. Buna göre; İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü 19.15'te oynanacaktır.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 2 Ağustos Salı ve 9 Ağustos Salı günü oynayacak olan Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile yapacağı 1. hafta karşılaşması Cuma günü saat 21.45 olarak planlanmıştır.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. Eleme Turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak Medipol Başakşehir FK ve Konyaspor'un 1. hafta müsabakaları 8 Ağustos Pazartesi günü olarak planlanmıştır.

Fenerbahçe'nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3. Eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacaktır.

2 Ağustos'ta yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, Şampiyonlar Liginde oynayacak takımlarımızın 2. hafta maç programında değişiklik yapılabilecektir.

Programda, bakım onarım çalışmaları nedeniyle stat bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir.

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