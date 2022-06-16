Haberler Süper Lig TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulunuyor | CANLI

TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Mehmet Büyükekşi tek aday olarak seçime giriyor. Büyükekşi canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 12:05 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 12:16
TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Mehmet Büyükekşi tek aday olarak seçime giriyor. Büyükekşi canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...

Mehmet Büyükekşi: Yol arkadaşım, rahmetli Hasan Doğan'ın bıraktığı mirası sürdüreceğim. Size söz veriyorum, bu mirası en iyi şekilde temsil edeceğim. Futbolumuzu daha iyiye taşıyacağız.

Oldukça zor bir döneme geldik. Güven ortamını hep birlikte sağlamak istiyoruz.

Sizlerin destekleriyle başarılı olacağıma inanıyorum. Kulüplerin çözümünü merakla beklediği 3 önemli konu ile ilgili adım atmamız gerekiyor. Yayın ihalesi, yabancı konusu ve harcama limitleri.

Bütün takımlar finansal sorunlar içerisinde. Hepimiz ana sorunlarımızın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Çözümleri konusunda farklı görüşlere sahip olabiliriz.

Deplasman yasağının kalkmasını istiyoruz. Seyircilerimizi yeniden stadyumlarda görmek istiyoruz.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin evi BBG evine döndü! Karşılıklı atışmaları sosyal medyaya taştı! "Madem savaş istiyorsun..."
Yavuz Bingöl'den annesi Şahsenem Bacı'nın cenaze töreninde sitem dolu sözler! Oktay Kaynarca ve Kubat da oradaydı: "Yazıklar olsun"
Rossi Palmeiras'a transfer olacak mı? Flaş açıklama!
G.Saray'dan büyük şok! Neye uğradını şaşırdı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Umut Bozok bombası! İstanbul'a davet edildi
Rossi Palmeiras'a transfer olacak mı? Flaş açıklama!
EN TATLI KAVUN NASIL SEÇİLİR?
DGS GİRİŞ BELGESİ VE YERLERİ 2022
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi konuşuyor | CANLI TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi konuşuyor | CANLI 12:05
Umut Bozok bombası! İstanbul'a davet edildi Umut Bozok bombası! İstanbul'a davet edildi 11:43
Rossi Palmeiras'a transfer olacak mı? Flaş açıklama! Rossi Palmeiras'a transfer olacak mı? Flaş açıklama! 11:37
G.Saray'dan büyük şok! Neye uğradını şaşırdı G.Saray'dan büyük şok! Neye uğradını şaşırdı 11:28
Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu! Filenin Efeleri'nin rakipleri belli oldu! 10:56
Sırbistan - Türkiye maçı saat kaçta? Sırbistan - Türkiye maçı saat kaçta? 10:46
Daha Eski
Dursun Özbek'ten teknik direktör sözleri! Dursun Özbek'ten teknik direktör sözleri! 10:31
4 transfer birden! F.Bahçe ve G.Saray'a çalım 4 transfer birden! F.Bahçe ve G.Saray'a çalım 09:58
Usta yazardan Beşiktaş'a transfer önerisi! "Alınması şart" Usta yazardan Beşiktaş'a transfer önerisi! "Alınması şart" 09:48
Bruno Henrique depremi! Jesus'u kahreden haber Bruno Henrique depremi! Jesus'u kahreden haber 09:22
Fatih Terim nikah şahidi oldu! O sözler... Fatih Terim nikah şahidi oldu! O sözler... 09:17
Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi Filenin Sultanları Brezilya'ya diş geçiremedi 08:53