TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Mehmet Büyükekşi tek aday olarak seçime giriyor. Büyükekşi canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...



Mehmet Büyükekşi: Yol arkadaşım, rahmetli Hasan Doğan'ın bıraktığı mirası sürdüreceğim. Size söz veriyorum, bu mirası en iyi şekilde temsil edeceğim. Futbolumuzu daha iyiye taşıyacağız.



Oldukça zor bir döneme geldik. Güven ortamını hep birlikte sağlamak istiyoruz.



Sizlerin destekleriyle başarılı olacağıma inanıyorum. Kulüplerin çözümünü merakla beklediği 3 önemli konu ile ilgili adım atmamız gerekiyor. Yayın ihalesi, yabancı konusu ve harcama limitleri.



Bütün takımlar finansal sorunlar içerisinde. Hepimiz ana sorunlarımızın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Çözümleri konusunda farklı görüşlere sahip olabiliriz.

Deplasman yasağının kalkmasını istiyoruz. Seyircilerimizi yeniden stadyumlarda görmek istiyoruz.