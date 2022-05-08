Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI izle! BJK FB maçı canlı anlatım | Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi izle

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Çağlar Uyarcan yapıyor.



Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılıp taraftarını mutlu etmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı sarı-lacivertliler ise kritik maçtan 3 puanla ayrılıp galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.







⚽BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİNDE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

FENERBAHÇE: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

SİYAH BEYAZLI EKİBİN HEDEFİ 3 PUAN

Siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Valerien Ismael, savunmada mecburi değişikliklere gitti. Kara Kartal, ezeli rakibini mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, sezonun son derbisinde taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan ve birçok gol pozisyonundan da yararlanamayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında da direkt kaleye yönelen futbolunu sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE LİG İKİNCİLİĞİNİ SAĞLAMA ALMAK İSTİYOR

Süper Lig'in 36. Haftasında derbi mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe, siyah-beyazlılar karşısında galibiyet alıp, lig ikinciliği konumunu sağlamlaştırmak istiyor.

Ligde önemli bir yükseliş yakalayan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, üst üste 7 maçını da kazandı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 3. sıradaki Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla girerken, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE VODAFONE PARK'TA, 355. RANDEVUDA

Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmalarında, Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı. 98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 491-450 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 131 lig maçında Fenerbahçe 47, Beşiktaş ise 41 kez galip geldi.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 95 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçları Beşiktaş mağlubiyet almadan tamamladı. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, rakibini Vincent Aboubakar, Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala'nın golleriyle 4-3 yendi. Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönmeyi başardı.

Sezonun ikinci yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında oynanan maç ise 2-2 eşitlikle sona erdi.