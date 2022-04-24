Antalyaspor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:30'da başlayan Antalyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Kudriashov, Güray, Fernando, Hakan, Doğukan, Ndao, Adriano, Haji
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic