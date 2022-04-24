Haberler Süper Lig Antalyaspor - Kayserispor | CANLI

Antalyaspor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Nuri Şahin yönetiminde oldukça iyi bir form yakalayan Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 20:22
Antalyaspor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Antalyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Antalyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Kudriashov, Güray, Fernando, Hakan, Doğukan, Ndao, Adriano, Haji

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Attamah, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Thiam, Gavranovic

DİĞER
Son dakika haberi: Batshuayi'nin yeni adresini böyle duyurdu! "Harika transfer olur"
Beşiktaş'ta Can Bozdoğan depremi! Kadrodan çıkarıldı
Domenec Torrent Altay maçı öncesi konuştu!
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Domenec Torrent Altay maçı öncesi konuştu!
Palut Y.Malatyaspor maçı sonrası konuştu!
Kadir suresinin anlamı ve fazileti nedir?
EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar var?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeki attı Lille kazandı! Zeki attı Lille kazandı! 20:16
Domenec Torrent Altay maçı öncesi konuştu! Domenec Torrent Altay maçı öncesi konuştu! 19:46
Palut Y.Malatyaspor maçı sonrası konuştu! Palut Y.Malatyaspor maçı sonrası konuştu! 19:28
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı 19:01
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı 18:57
Jorge Sampaoli Cengiz sakatlık durumunu açıkladı! Jorge Sampaoli Cengiz sakatlık durumunu açıkladı! 18:57
Daha Eski
Sakaryaspor şampiyonluğu garantiledi bayrağını alan sokağa çıktı Sakaryaspor şampiyonluğu garantiledi bayrağını alan sokağa çıktı 18:45
Kocaelispor lige tutundu! Kocaelispor lige tutundu! 18:32
G.Saray'ın 11'i belli oldu! G.Saray'ın 11'i belli oldu! 18:31
Chelsea üç puanı 90'da kaptı! Chelsea üç puanı 90'da kaptı! 18:05
Konyaspor Malatya'da hata yapmadı! Konyaspor Malatya'da hata yapmadı! 17:56
Başakşehir hata yapmadı! Başakşehir hata yapmadı! 17:53