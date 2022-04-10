Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Sivasspor-Başakşehir maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor-Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor-Başakşehir maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Aaron, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Elia, Crivelli, Demba Ba