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Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor-Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 07:44 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 08:00
Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Sivasspor-Başakşehir maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor-Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor-Başakşehir maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Aaron, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Elia, Crivelli, Demba Ba

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