Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Sivasspor-Başakşehir maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...
Süper Lig'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor-Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor-Başakşehir maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
SİVASSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Aaron, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Elia, Crivelli, Demba Ba