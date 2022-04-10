Fenerbahçe Galatasaray : 2-0 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 32. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 59 puanla 2. sıraya yükselirken, Galatasaray 41 puanla 14. sırada kaldı.

KANARYA'DA TEK DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Yukatel Kayserispor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Filip Novak'ın yerine Ferdi Kadıoğlu'nu sahaya sürdü.

Kartal, kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma dörtlüsü Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. Orta sahada Miguel Crespo, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a şans veren deneyimli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi'yi oynattı. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Serdar Dursun'a güvendi.

Sarı-lacivertli ekipte Berke Özer, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo, Arda Güler, Attila Szalai, Nazım Sangare, Filip Novak ise yedek soyundu.

FERDİ 6 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra ilk 11'e döndü.

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 22 yaşındaki Ferdi, yaşadığı sakatlık sebebiyle formasından uzak kalmıştı.

Teknik direktörlerin bu sezon birden fazla pozisyonda görevlendirdiği ve tamamında sergilediği performansla göz dolduran Ferdi, son olarak Giresunspor deplasmanında 11'de oynamıştı.

Ferdi, Fenerbahçe'nin son oynadığı Yukatel Kayserispor maçının ise son bölümünde oyuna dahil olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın yanı sıra Marcel Tisserand, 21 kişilik kadroda yer almadı.

FIBA KADINLAR AVRUPA LİGİ FİNALİ STATTA İZLENDİ

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının FIBA Avrupa Ligi finalini Ülker Stadı'nda seyircilerle buluşturdu.

Sarı-lacivertli yönetim, Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya geldiği karşılaşmayı stadın dev ekranlarında canlı olarak verdi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde stadın tamamını doldurdu.

Karşılaşmadan saatler önce stat çevresinde toplanmaya başlayan ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Maç öncesinde kadın basketbol takımının mücadelesini heyecanla izleyen taraftarlar, daha sonra ise futbol takımına sevgi gösterisinde bulundu.

Müsabaka öncesi sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlar ve alkışlarla destek olan sarı-lacivertliler, daha sonra ise oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak oyunculara moral verdi.

Öte yandan Türk Polis Teşkilatının 177. yılı dolayısıyla futbolcular seremoniye polis üniforması giyen çocuklarla çıktı.