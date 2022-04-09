FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI İZLE | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB - GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler derbinin saatini araştırmaya başladı. Çıktığı son 7 maçta aldığı 6 galibiyet ve 1 beraberlikle çıkışa geçen ve ikincilik için Konyaspor ile mücadele eden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında aldığı 3 puanla küme düşme hattından uzaklaşan Galatasaray ile kendi sahasında karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Galasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Derbi nereden canlı izlenebilinecek? İşte detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi 10 Nisan Pazar günü oynanacak ve maç saat 20:30'da başlayacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI BURADAN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Galatasaray maçı beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanacak ve futbolseverler izleyebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Atilla Karaoğlan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Aleks Taşcıoğlu olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak yürütecek.

GALATASARAY, 4 MAÇTIR KADIKÖY'DE YENİLMİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 4 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, son iki maçtan da 3 puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, son dönemde ezeli rakibine Kadıköy'de kaybetmiyor. Aslan, son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan derbide Kanarya'ya 2-0'lık skorla yenilmişti. Bu müsabakanın ardından oynanan 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da 3 puanla sahadan ayrıldı.

Galatasaray, geçen sezon Ülker Stadyumu'nda oynanan derbiyi Mustafa Muhammed'in golü ile 1-0 kazanmıştı.