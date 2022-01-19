Haberler Süper Lig Kayserispor - Başakşehir | CANLI

Kayserispor - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Hava durumundaki olumsuzluk nedeniyle başlangıç saati 17.00'den 18.00'e alınan karşılaşmada Kayserispor sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:54
Kayserispor - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Hava durumundaki olumsuzluk nedeniyle başlangıç saati 17.00'den 18.00'e alınan karşılaşmada Kayserispor sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, İbrahim, Gökhan, Cardoso, Mustafa, Gavranovic

Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Aleksic, Deniz, Gulbrandsen, Okaka

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. Mücadele saat 18.00'de başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

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