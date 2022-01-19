Kayserispor - Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 22. haftasında heyecan devam ediyor. Hava durumundaki olumsuzluk nedeniyle başlangıç saati 17.00'den 18.00'e alınan karşılaşmada Kayserispor sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.
Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz;
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Yasir, Abdulkadir, İbrahim, Gökhan, Cardoso, Mustafa, Gavranovic
Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Aleksic, Deniz, Gulbrandsen, Okaka
KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalıyor. Mücadele saat 18.00'de başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.