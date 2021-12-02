Ahmet Ağaoğlu: Artık umutluyuz

Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği temsilcileri, dün bir araya geldi. Hakemlik sisteminin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında yapılan toplantının ardından basının karşısına çıkan Kulüpler Birliği Başkanı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görüşmenin detaylarını anlattı. İşte Ağaoğlu'nun öne çıkan sözleri: "Kulüpler Birliği 3 aydır TFF ve MHK ile ortaklaşa çalışma yürütüyor. Federasyon, David Elleray de danışman olarak anlaşma imzaladı.

Elleray geçtiğimiz ay sıkıntıları detayları anlatan raporları istemişti ve ön değerlendirme yaptı." "BU toplantıda detaylı olarak kendisinin süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Tüm kulüplerden teker teker tüm sıkıntılar ve çözüm önerilerini dinledi. Bu ortak çalışma grubunun çalışmaları devam edecek. Bu konuda Federasyon Başkanımız da tüm kulüplerimizle aynı görüşü paylaştığını dile getirdi. Her tarafta aynı iradeyi görmek bu problemlerin çok kısa sürede çözüleceği konusunda bizi umutlandırdı. İlk yarının sonuna kadar çalışmaların selameti açısından 14 kulüp prensip kararı alıp, 'konuşmayacağız' dedik. Diğer 6 kulüp o toplantıda yoktu. Bu Kulüpler Birliği kararı değil prensip kararı. Buna uymak istemeyen olabilir."



BAŞKANLAR TAM KADRO KATILDI



TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılan toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. başkanvekili Servet Yardımcı, başkanvekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Ali Düşmez, yöneticiler Hamit Altıntop, Hasan Akıncıoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Süper Lig kulüplerinin başkanları, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Ecmel Sarıalioğlu ve yardımcısı Yüksel Yıldırım katıldı.