Süper Lig'den haberler

HÜZÜNLÜ DALYA

Göztepe'de Ünal Karaman, teknik direktörlük kariyerinde 200. maçına çıktı. Ancak maçtan mağlup ayrılan Göz-Göz'de Karaman'ın bu sevinci yarım kaldı.

TÜRKÇE KUTLADI

İstanbul takımlarına karşı evinde 9'da 7 yapan Konya'da Arnavut Cikalleshi, yine Türkçe konuşurken, giydiği tişörtle eşinin doğum gününü kutladı

BULGURDAN OLDUK

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Maçın böyle bitmesi beklenirken, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma hali oldu" dedi.

MOR, GÜMRÜK'E

K.Gümrük, Emre Mor için C.Vigo ile anlaştı. 24 yaşındaki milli sağ kanadın yarı maaşını Gümrük ödeyecek. Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Mor, 13 maçta oynadı.

ALTAY 2'DE 2 YAPTI

Süper Lig'e 18 yıl aradan dönen Altay, 42. sezonunda 5. kez lig başında 2'de 2 yaptı. Öte yandan Altay'ın hocası Mustafa Denizli, Süper Lig kariyerinde 200. galibiyetini aldı.

GİRESUN İDDİALI

Ligde 2 maçından da puansız ayrılan Giresunspor'da asbaşkan Zafer Olgun, evlerindeki Trabzon karşılaşmasını kazanarak ligde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti.