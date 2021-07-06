Göz-Göz’e arslan stoper

Göztepe, Kahraman Demirtaş ve Şefik Abalı'dan sonra dış transferde ilk yabancısını aldı. İzmir ekibi, daha önceden anlaştığı Belçika'da Gent'te oynayan Dino Arslanagic'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mouscron altyapısından Fransız ekibi Lille'in altyapısına transfer olan ve ardından 2011'de S.Liege'le Belçika kariyerine başlayan 28 yaşındaki stoper, 10 yıldır Belçika'da ter döktü. 1.91 boyundaki Bosna Hersek asıllı Belçikalı savunmacı, geçen sezon Gent'te 22 maçta boy gösterdi.

AFYON KAMPI BUGÜN BAŞLIYOR

Yeni sezon öncesi antrenmanların İzmir'deki ilk etabını Adnan Süvari Tesisleri'nde tamamlayan Göztepe, bugün Afyonkarahisar'da 13 günlük bir kampa girecek. Sarı-kırmızılılar, Kurban Bayramı izni sonrasında 21 Temmuz'da ise ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak. Göz- Göz, ikinci etap kampı için Erzurum'a hareket edecek.