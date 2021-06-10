Kayseri’de 10 ayrılık

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına ay sonu itibariyle başlayacak. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren takımın yeni futbol direktörü Ali Naibi, “Kayserispor’un içerisinde bulunduğu ekonomik durum belli. Bu noktada minimum maliyet ile maksimum iş çıkarmaya çalışacağız. Kadromuzda bulunan 8-10 futbolcu ile yolumuzu ayıracağız” ifadelerini kullandı.
Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına ay sonu itibariyle başlayacak. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren takımın yeni futbol direktörü Ali Naibi, "Kayserispor'un içerisinde bulunduğu ekonomik durum belli. Bu noktada minimum maliyet ile maksimum iş çıkarmaya çalışacağız. Kadromuzda bulunan 8-10 futbolcu ile yolumuzu ayıracağız" ifadelerini kullandı.