Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Lens, Borini.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Polomat, Soner, Piris, Sio, Sefa, Murat, Stancu.