Şampiyonluk aşkına! Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 40. hafta maçında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

👉 GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Kerem, Halil

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Josef, Ghezzal, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

👉 CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan, Avrupa Şampiyonası'nda ise 2012 ve 2016'nın ardından 3. kez görev yapacak Cüneyt Çakır, bu sezon 3. defa derbi yönetecek. Cüneyt Çakır, ligde 19. haftada Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği ve 24. haftada Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda görev yapmıştı.

👉 GALATASARAY 5 KEZ BEŞİKTAŞ 3 KEZ KAZANDI

Cüneyt Çakır, 10. kez Galatasaray-Beşiktaş derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin yönettiği 9 maçta Galatasaray 5, Beşiktaş ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda Galatasaray 12 gol atarken, Beşiktaş ise 9 kez fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 3 kez kırmızı kartına başvurdu, 45 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, Beşiktaş'tan 2, Galatasaray'dan ise 1 futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Cüneyt Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 23, Beşiktaşlı oyunculara ise 22 sarı kart gösterdi.

💪 GALATASARAY 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de son olarak Hatayspor mağlup olan sarı-kırmızılılara daha sonra oynadığı 6 karşılaşmada yenilmedi. Aslan bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom söz konusu müsabakalarda Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile de berabere kaldı.

👉 İÇ DAHA KARNESİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de evinde 18 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar geride kalan karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken, 39 gol atıp, 15 gol yedi. Aslan sahasında son olarak Konyaspor ile karşılaşmış, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

👉 GALATASARAY'DA EKSİKLER DÖNDÜ

Galatasaray'da karantina süreleri tamamlanan ve 10. gün testlerine negatif sonuca ulaşılan Fatih Öztürk, Christian Luyindama ve James Ozornwafor antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Sakatlığını atlatan Henry Onyekuru da takımla çalışmalarda yer aldı. 4 futbolcu da Teknik Direktör Fatih Terim görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.

EN AZ GOL YİYEN EN ÇOK ATANA KARŞI

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 85 gollü Beşiktaş'ın ardından 70 golle en çok gol kaydeden ikinci takım olarak yer alıyor.

👉 EMRE AKBABA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcusu Emre Akbaba, son haftalarda attığı golle takımını hücumda taşıyor. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanında rakip fileleri havalandıran Emre, gol sayısını da 5'e çıkardı. Başarılı orta saha oyuncusu görev aldığı son 6 karşılaşmada da 4 gol sevinci yaşadı. Emre Akbaba bu sezon attığı gollerin hepsini 2021 yılında kaydetti.

Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesinde Arda Turan sarı kart sınırında bulunuyor. Arda sarı kart görmesi halinde Denizlispor maçında cezalı duruma düşecek.

🚑 ABOUBAKAR VE N'KOUDOU YOK

Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Aboubakar ve N'Koudou'nun forma giyemeyeceği öğrenildi. Tedavisi tamamlanan ve takımla birlikte antrenmanlarda yer alan Gökhan Töre ise Galatasaray karşısında şans bulması durumunda oynayabilecek. Aboubakar'ın yokluğunda Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki en önemli kozu, Hatayspor filelerini 4 kez havalandıran Larin olacak.

💪 BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş'ın son yıllarda ezeli rakibi Galatasaray'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Son 6 sezonda iki ekip ligde 11 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan Beşiktaş 7 galibiyet çıkardı. 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, 2 karşılaşmadan da Galatasaray galibiyetle ayrıldı. İki ekip arasındaki son 7 lig maçında ise deplasman takımları gol bulamadı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 4 kez sahasında galip gelirken, Galatasaray da 2 kez kazandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle sonuçlandı. Saat 20.30'da oynanacak olan derbi müsabakasına Beşiktaş'ın şu 11'le çıkması bekleniyor:

🤔 DERBİDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 15 dereceyi gösterecek.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını açık bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saatinde Türk Telekom Stadyumu'nda güzel bir hava beklenirken, hava sıcaklığının ise 15 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 89 olacağı belirtildi.

🤔DERBİDEN İLGİNÇ NOTLAR

- 97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı

- Rekabetin gol kralı 29 golle Beşiktaşlı Hakkı Yeten olurken, Galatasaraylı Gündüz Kılıç, 5 kezle bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı

- Geride kalan 348 maçta en farklı skorlu galibiyetleri Galatasaray 9-2, Beşiktaş ise 5-0'lık sonuçlarla elde etti

- Beşiktaş üst üste 17, Galatasaray ise 15 maç rakibine karşı galip gelemedi

- Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti

MUSLERA BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ SEVİYOR

Opta verilerine göre, Fernando Muslera'nın Süper Lig kariyerinde Konyaspor'un (9) ardından kalesini en fazla maçta gole kapattığı rakibi Beşiktaş oldu. (20 maçta 8 gole kapama)

GALATASARAY'DAN DERBİ ÖNCESİ PAYLAŞIM