Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim Beşiktaş'a karşı Babel'den sorumluluk almasını istedi

Son dakika spor haberi: 'a karşı 'den sorumluluk almasını istedi

Son dakika haberleri... 'in 40. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, sahasında lider 'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın tecrübeli hocası , 'le konuşarak Hollandalı futbolcudan sorumluluk almasını istedi. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:38
Son dakika spor haberi: Fatih Terim Beşiktaş'a karşı Babel'den sorumluluk almasını istedi

'da teknik direktör 'in derbideki en büyük kozu olacak. Terim, Hollandalı futbolcunun tecrübesine ve son haftalarda yükselen formuna çok güveniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre deplasmanında olduğu gibi tecrübeli oyuncuyla maça başlamayı düşünen Terim, 'den bugünkü zorlu maçta sorumluluk almasını istedi.

duvarını aşmada, Babel'in sergileyeceği performansın önemine dikkat çeken Terim, ve 'in enerjisinin de yine maç için belirleyeceği olacağı düşüncesinde...

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