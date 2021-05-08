Son dakika spor haberi: Fatih Terim Beşiktaş'a karşı Babel'den sorumluluk almasını istedi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in derbideki en büyük kozu Ryan Babel olacak. Terim, Hollandalı futbolcunun tecrübesine ve son haftalarda yükselen formuna çok güveniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Gençlerbirliği deplasmanında olduğu gibi tecrübeli oyuncuyla maça başlamayı düşünen Terim, Babel'den bugünkü zorlu maçta sorumluluk almasını istedi.

Beşiktaş duvarını aşmada, Babel'in sergileyeceği performansın önemine dikkat çeken Terim, Halil ve Kerem'in enerjisinin de yine maç için belirleyeceği olacağı düşüncesinde...