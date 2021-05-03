Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Kasımpaşa ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Alanyaspor maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Haddadi, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Sadiku, Bistrovic, Drinkwater, Tarkan, Koomson, Thelin

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Salih, Siopis, Efecan, Davidson, Mustafa Pektemek