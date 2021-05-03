Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçı 3 Nisan Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Kerim, Acquah, Ahmet, Umut, Adem, Kubilay, Tetteh

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz, Avramovski, Attamah, Sabovic, Lennon, Henrique, İlhan