Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Trabzonspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GÖZTEPE: ARDA, KERIM, GASSAMA, BERKAN, MURAT, DIABATE, ANDERSON, NWOBODO, NDIAYE, TRIPIC, IDEYE

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HOSSEINI, HUGO, MARLON, BERAT, BAKER, EKUBAN, BAKASETAS, NWAKAEME, DJANINY

183 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Trabzonspor, bu sezon deplasmandaki tek yenilgisini ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra 15 dış saha maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik alarak 183 gündür mağlup olmadı.

DEPLASMANDA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI

Trabzonspor, bu sezon dış sahada 18 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 33 puan toplarken, iç sahada 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle 30 puan elde edebildi. Karadeniz ekibi, böylelikle dış sahada hanesine, iç sahadan daha fazla puan yazdırmayı başardı.

DIŞ SAHADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Yukatel Denizlispor ile 0-0, 4. haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 6. haftada Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu, 8. haftada ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve Medipol Başakşehir'i 1-0, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi, Hes Kablo Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor ile 0-0, Antalyaspor ve Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

13 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bordo-mavili futbolcu, bu sezon kalesini 13 maçta gole kapattı. 96 dakikada bir kalesinde gol gören Çakır'ı, 12 karşılaşmayla Ersin Destanoğlu ile Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, 11 mücadeleyle Hatayspor'dan Munir ve 10 maçla Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır takip etti.



GÖZTEPE DE 1 EKSİK

İzmir temsilcisi ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı öncesinde Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor. Ligin ilk devresinde Göztepe rakibine 1-0 mağlup olmuştu