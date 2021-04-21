Rize kasırgası!

Çaykur Rize'nin Konyaspor'u ağırladığı maçta gole doyduk! Maça hızlı başlayan konuk ekip 6'da Guilherme ile öne geçti: 0-1. 11'de ilk golün asistini yapan Cikalleshi ağları havalandırdı: 0-2. 21'de Djokovic'in şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2. 27'de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Michalak uzaklardan nefis vurdu: 2-2. 68'de Remy, yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2. 79'da Baiano kontraya çok hızlı çıktı, içeri çevirdi Samudio meşin yuvarlağı düzelterek filelerle buluşturdu: 4-2. 82'de Baiano sağ taraftan sert orta kesti, Adil Demirbağ topu göğsüyle kendi kalesine yolladı: 5-2. 85'te Rahmanovic'in ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 5-3. Rizespor bu galibiyetle rakibinin üstüne çıktı.