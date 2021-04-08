Haberler Süper Lig Gaziantep FK Başakşehir 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 33. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri biri penaltıdan olmak üzere attı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 17:59 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 18:09
Gaziantep FK Başakşehir 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 33. hafta mücadelesinde sahasında 'i konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller biri penaltıdan olmak üzere yıldız 'den geldi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 8 puan kaybeden , 33 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Gaziantep FK ise 50 puana yükselerek 5. sıraya kadar ulaştı.

Medipol Başakşehir, 'in 34. haftasında bay geçecek. Gaziantep FK ise 12 Nisan'da 'ye konuk olacak.

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