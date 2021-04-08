Gaziantep FK Başakşehir 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 33. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren goller biri penaltıdan olmak üzere Rumen yıldız Alexandru Maxim'den geldi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 8 puan kaybeden Başakşehir, 33 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Gaziantep FK ise 50 puana yükselerek 5. sıraya kadar ulaştı.



Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 34. haftasında bay geçecek. Gaziantep FK ise 12 Nisan'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.