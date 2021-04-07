Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Konyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Ankaragücü maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim Bardakcı, Skubic, Jevtovic, Milosevic, Bytyqi, Oğuz Kaan Güçtekin, Sekidika, Cikalleshi

MKE Ankaragücü: Korcan Çalikay, Sarlija, Tiago Pinto, Kulusic, Kitsiou, Lobzhanidze, Alper Potuk, İbrahim Akdağ, Geraldo, Endri Çekiçi, Borven.