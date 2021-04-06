Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Göztepe ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Rizespor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Nwobodo, Ndiaye, Diabate, Soner, Halil, Jahovic

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Djokovic, Baiano, Boldrin, Sabo, Samudio, Soderlund