8 hoca 2 takım

İRFAN BUZ 14 GÜN ÇALIŞTI Bu sezonun ilginç teknik direktör hikayelerinden birisinin içinde ise İrfan Buz yer aldı. 13 Kasım 2020'de Kasımpaşa'ya gelen İrfan Buz, 14 gün sonra görevinden istifa etti. 1 karşılaşmada görev yapan Buz, 10 Mart'ta Yeni Malatyaspor ile imzaladı.

ALTIPARMAK, İKİ TAKIMDA DA TUTUNAMADI Mehmet Altıparmak da bu sezon ligde iki farklı takımda görev yaptı. Kasımpaşa'da 7 maça çıkan Altıparmak, 2 Kasım 2020'de İstanbul ekibiyle yollarını ayırdı. Yaklaşık 4 ay sonra G.Birliği ile sözleşme imzaladı ancak orada da tutunamadı.