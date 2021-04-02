Haberler Süper Lig 8 hoca 2 takım

8 hoca 2 takım

Teknik direktör değişiklikleriyle ’nın 5 büyük ligine tek başına kafa tutan ’de, bu sezon 8 teknik direktör, kısa süre içerisinde iki farklı takımın başında göreve getirildi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 00:12 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50
8 hoca 2 takım! İstikrara büyük darbe

'de yapılan teknik direktör değişikliği sayısı 'nın 5 büyük ligi ile tek başına yarışırken, A Spor editörü Koray Baloğlu, futbolumuzda kısır döngüye yol açan bu konuyu mercek altına aldı. 8 teknik direktör aynı sezon içinde kısa sürede 2 farklı takımda görev yaptı. Marius Sumudica, Şenol Can, İlhan Palut, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, İrfan Buz, Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa bu sezon Süper Lig'de iki farklı takımın hocalık koltuğuna oturdu.

8 hoca 2 takım! İstikrara büyük darbe

MARIUS SUMUDICA 7 MAÇ KALDI

Sezona Gaziantep FK'de başlayan Marius Sumudica kırmızı-siyahlı ekibin başında 17 maça çıktı. Sezon içerisinde Gaziantep ile yollarını ayıran Rumen çalıştırıcı, 15 gün sonra Çaykur Rizespor'un başına geçti ve 7 karşılaşmada teknik adamlık yaptı.

8 hoca 2 takım! İstikrara büyük darbe

ŞENOL CAN 9 GÜN SONRA PAŞA'DA

36 yıl sonra 'de yer alan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Şenol Can ise İstanbul ekibindeki görevinden 29. hafta sonrası ayrıldı. Kırmızı siyahlılarla yollarını ayıran Şenol Can, 9 gün sonra bir başka İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya imza attı.

8 hoca 2 takım! İstikrara büyük darbe

İRFAN BUZ 14 GÜN ÇALIŞTI

Bu sezonun ilginç teknik direktör hikayelerinden birisinin içinde ise İrfan Buz yer aldı. 13 Kasım 2020'de Kasımpaşa'ya gelen İrfan Buz, 14 gün sonra görevinden istifa etti. 1 karşılaşmada görev yapan Buz, 10 Mart'ta Yeni Malatyaspor ile imzaladı.

8 hoca 2 takım! İstikrara büyük darbe

ALTIPARMAK, İKİ TAKIMDA DA TUTUNAMADI

Mehmet Altıparmak da bu sezon ligde iki farklı takımda görev yaptı. Kasımpaşa'da 7 maça çıkan Altıparmak, 2 Kasım 2020'de İstanbul ekibiyle yollarını ayırdı. Yaklaşık 4 ay sonra G.Birliği ile sözleşme imzaladı ancak orada da tutunamadı.

8 hoca 2 takım! İstikrara büyük darbe

FUAT ÇAPA 6 GÜN SONRA İMZALADI

Sezona Ankaragücü ile başlayan Fuat Çapa ise başkent ekibinde 7 maçta sahaya çıktı. Çapa ile 22 Kasım 2020'de yollar ayrıldı. Çapa, 6 gün sonra 28 Kasım'da bu kez Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz günlerde Paşa'yla da yolları ayrıldı.

8 hoca 2 takım! İstikrara büyük darbe

İSMAİL KARTAL SADECE 5 GÜN KALDI

BU sezon yaşanan en ilginç teknik direktör tercihlerinden birisine ise İsmail Kartal imza attı. Sezona Konya'da başlayan İsmail Kartal, 8 Şubat'ta yeşil-beyazlılardan ayrıldı. 23 Mart'ta Erzurumspor ile anlaşan Kartal, bu imzadan 5 gün sonra görevinden istifa etti.

8 hoca 2 takım! İstikrara büyük darbe

GÖZTEPE'YLE BAŞLADI ŞİMDİ KONYA'DA

Sezona Göztepe'nin başında başlayan Palut, İzmir ekibinin başında 17 maçına çıktı. Sarıkırmızılılarda istediklerini gerçekleştiremeyip 10 Ocak 2021'de görevinden ayrılan Palut, ardından 9 Şubat'ta ise Konyaspor'un yolunu tuttu.

8 hoca 2 takım! İstikrara büyük darbe

HAMZA HAMZAOĞLU, 1 AY BEKLEDİ

Hamza Hamzaoğlu ise sezona Yeni Malatyaspor'un başında girdi. 27 lig maçında görev yapan Hamza Hamzaoğlu, 21 Şubat'ta sarı-kırmızılılarla yollarını ayırdı. Deneyimli teknik adam Hamzaoğlu 20 Mart'ta ise Kayserispor ile sözleşme imzaladı.

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