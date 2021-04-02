8 hoca 2 takım

Süper Lig'de yapılan teknik direktör değişikliği sayısı Avrupa'nın 5 büyük ligi ile tek başına yarışırken, A Spor editörü Koray Baloğlu, futbolumuzda kısır döngüye yol açan bu konuyu mercek altına aldı. 8 teknik direktör aynı sezon içinde kısa sürede 2 farklı takımda görev yaptı. Marius Sumudica, Şenol Can, İlhan Palut, İsmail Kartal, Hamza Hamzaoğlu, İrfan Buz, Mehmet Altıparmak ve Fuat Çapa bu sezon Süper Lig'de iki farklı takımın hocalık koltuğuna oturdu.
MARIUS SUMUDICA 7 MAÇ KALDI
Sezona Gaziantep FK'de başlayan Marius Sumudica kırmızı-siyahlı ekibin başında 17 maça çıktı. Sezon içerisinde Gaziantep ile yollarını ayıran Rumen çalıştırıcı, 15 gün sonra Çaykur Rizespor'un başına geçti ve 7 karşılaşmada teknik adamlık yaptı.
ŞENOL CAN 9 GÜN SONRA PAŞA'DA
36 yıl sonra Süper Lig'de yer alan Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Şenol Can ise İstanbul ekibindeki görevinden 29. hafta sonrası ayrıldı. Kırmızı siyahlılarla yollarını ayıran Şenol Can, 9 gün sonra bir başka İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya imza attı.