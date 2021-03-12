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Son dakika spor haberi: : yayın haklarına talibiz | Saadettin Saran kimdir? Saadettin Saran hangi kanalın sahibi?

Son dakika spor haberi... Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı katıldığı bir TV programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saran, açıklamasında şu anda beIN Sports'un sahip olduğu yayın haklarına talip olduklarını söyledi. Bu gelişme sonrası spor severler kimdir? Saadettin Saran hangi kanalın sahibi? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte tüm bu soruların yanıtları ve detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 13:37
Son dakika spor haberi: Saadettin Saran: Süper Lig yayın haklarına talibiz | Saadettin Saran kimdir? Saadettin Saran hangi kanalın sahibi?

Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı , yayın haklarını almak istediklerini söyledi. Saran, "Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız" ifadelerini kullandı.

Saran, konuk olduğu bir kanalda, Süper Lig'in yayın haklarını almak istediğini söyledi. "Süper Lig'i almayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Saran, "Biz hem çekim, hem içerik işinde varız. dahil birkaç tane ülkenin futbol çekimlerini de yapıyoruz. Bizim dolaylı ve direkt ilgili olduğumuz bir alan bu. Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız" ifadelerini kullandı. Saran'ın şirketler grubundaki firmalar beIN Sports'a 4K yayın destek hizmeti vermiş, alacaklarını da uzun süre alamamıştı.

Öte yandan başarılı iş insanı Sadettin Saran, yurt dışında iki spor kanalı daha kuracağını belirtti.

SARAN MEDYA SAHİBİ SADETTİN SARAN KİMDİR?

Sadettin Saran, tam ismi 'dır. 1964 yılında 'de doğmuştur. 4 erkek kardeşin en büyüğü olarak ABD'de doğmuştur. 2 yaşındayken Türkiye'ye gelmiştir. Babası Özbek Saran bir devlet memuru ve Kırıkkale'li, annesi 'lıdır.

SAADETTİN SARAN HANGİ KANALIN SAHİBİ?

S Sport, Saran Holding'in D-Smart platformuna özel olarak yayın yapan Spor Smart 2 kanalını satın almasıyla 18 Mart 2017 tarihinde isimini değiştirerek kurmuş olduğu kanaldır. , , , , başta olmak üzere dünyanın en önemli spor organizasyonlarını yayınlamaktadır. +, KabloTV, Digiturk, D-Smart, tivibu ve Vodafone TV platformları üzerinden yayın yapmaktadır. S Sport, ayrıca Barça TV ve Bayern TV gibi ünlü kulüp televizyonlarını da ekranlara taşımaktadır. Geçmişte yayın hakları Digiturk ve D-smart'ta bulunan Premier League artık bu kanaldan yayınlanmaya başlamıştır. D-Smart 78. kanal, KabloTV 240. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal, tivibu 73. kanal, Vodafone TV 11. kanaldan yayın yapmaktadır. Bulunduğu dijital platformların spor veya süper paketlerinde yer almakta ve sadece HD görüntü kalitesinde şifreli yayın yapmaktadır. 12 Eylül 2020 itibarıyla tivibuda 73. kanala geçmiştir.

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