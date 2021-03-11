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"Sorumlusu kulüpler"

Bakanı Kasapoğlu, “Milyonlar harcayan takımlar, statlarına bakmak zorunda” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:48 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
"Sorumlusu kulüpler"

Gençlik ve Spor Bakanı , spor basını ile bir araya geldi. Son günlerde ortaya çıkan tartışmalardan birinin de statların bakımsızlığı olduğuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımız statları inşa ediyor ve sonrasında en güzel şekilde kulüplere ya da yerel yönetimlere devrediyor. Onca transfer yapan bir kulüp, stada da gereken bakımı gösterme görevindedir. Bunun mazereti olmaz. Bu statların hem yaşayan stat olması hem de sporcuların sağlığını hiçbir şekilde tehdit etmemesi lazım" dedi.

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