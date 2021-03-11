"Sorumlusu kulüpler"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor basını ile bir araya geldi. Son günlerde ortaya çıkan tartışmalardan birinin de statların bakımsızlığı olduğuna vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımız statları inşa ediyor ve sonrasında en güzel şekilde kulüplere ya da yerel yönetimlere devrediyor. Onca transfer yapan bir kulüp, stada da gereken bakımı gösterme görevindedir. Bunun mazereti olmaz. Bu statların hem yaşayan stat olması hem de sporcuların sağlığını hiçbir şekilde tehdit etmemesi lazım" dedi.