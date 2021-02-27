Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Emin Dilaver, Melnjak, Doğan Erdoğan, Abdullah, Djokovic, Söderlund, Skoda

Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Camara, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare