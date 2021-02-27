Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Çaykur Rizespor - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 27. haftasında Çaykur Rizespor sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:08
Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Emin Dilaver, Melnjak, Doğan Erdoğan, Abdullah, Djokovic, Söderlund, Skoda

Sivasspor: Samassa, Ahmet Oğuz, Camara, Robin Yalçın, Ziya Erdal, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

SON DAKİKA