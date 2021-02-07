Haberler Süper Lig TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması! "Derbide..."

Başkanı 'den seyirci açıklaması! "Derbide..."

Başkanı , ile Galatasaray maçında tribüne alınan 150 sağlık çalışanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:01 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 23:13
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması! "Derbide..."

, ile Galatasaray rasında oynanan karşılaşmada tribüne alınan 150 sağlık çalışanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'a konuşan Özdemir, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle böyle bir uygulamanın tekrarlanmayacağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlara stada geliyor ama küfür ediyorlar.

İnsanlar stada geliyor küfür ediyor. Ayıp değil mi! Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluluları Pazartesi günü 'na sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz.

'nın yetmediği noktada savcılığa şikayet edeceğiz ve 'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz.

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