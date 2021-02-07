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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hamle!

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşmış ve sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Maça damga vuran anlar ise karşılaşmadan önce yaşanmış, teknik direktör Fatih Terim yayıncı kurula yaptığı açıklamada kendilerine küfür edildiğini söylemişti. Bu yaşananların ardından Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi...

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hamle!

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hamle!

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hamle!

Zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hamle!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde tribünlerden yoğun bir şekilde kendilerine küfür edildiğini söylemişti. Duruma tepki gösteren deneyimli teknik adam, TFF'ye eleştiri oklarını da yöneltti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hamle!

"TFF'DEN YARDIMCI OLUYORLAR"

Terim şöyle konuşmuştu: "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hamle!

Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den.

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