Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hamle!
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşmış ve sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Maça damga vuran anlar ise karşılaşmadan önce yaşanmış, teknik direktör Fatih Terim yayıncı kurula yaptığı açıklamada kendilerine küfür edildiğini söylemişti. Bu yaşananların ardından Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi...
07 Şubat 2021 Pazar 18:25, Güncelleme 07.02.2021 18:29
Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hamle!