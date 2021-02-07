Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası flaş hamle!

"TFF'DEN YARDIMCI OLUYORLAR"

Terim şöyle konuşmuştu: "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok.