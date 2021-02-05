Süper Lig'den kısa kısa haberler!

Rizespor, Teknik Direktörü Sumudica, "Bir sonraki maç için size sürpriz hazırlıyorum. Sumudica'nın size bir sürprizi var. Başka bir futbol oynayacak bu takım. Alanya'ya üç puan için gidiyoruz" dedi.

Antalya'nın genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar, takımına ligde 4, kupada 2 gollük katkı sağladı. Sezon başında 2. Lig ekibi Kocaeli'den gelen 19 yaşındaki forvet, Beşiktaş'a her iki maçta da gol attı.

Antalyaspor, Beşiktaş beraberliğiyle ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Ligde son olarak 15. haftada Hatayspor'a mağlup olan Antalyaspor, sonrasında 4 beraberlik, 3 galibiyet aldı.

Sivasspor, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ın sezon sonunda bitecek kontratını 2024'e kadar uzattı. 30 yaşındaki eldiven, son olarak Erzurum maçında sergilediği performansla büyük alkış almıştı.

BB Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'un bu sezon eşitlikle tamamladığı müsabaka sayısı 10'a yükseldi. Yiğidolar, ligde 22 maçta aldığı 10 beraberlikle bu alanda zirvede yer aldı.

PFDK, F.Karagümrük maçında kırmızı kart gören Yeni Malatyasporlu Kubilay Kanatsızkuş'a 2 maç men cezası verdi. BB Erzurumspor ve Ankaragücü'ne de çeşitli nedenlerden para cezası kesildi.