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'den kısa kısa haberler!

'de yaşanan son gelişmeleri sizler için derledik.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:02 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Süper Lig'den kısa kısa haberler!

, Teknik Direktörü , "Bir sonraki maç için size sürpriz hazırlıyorum. Sumudica'nın size bir sürprizi var. Başka bir futbol oynayacak bu takım. Alanya'ya üç puan için gidiyoruz" dedi.

Antalya'nın genç yıldızı , takımına ligde 4, kupada 2 gollük katkı sağladı. Sezon başında 2. Lig ekibi 'den gelen 19 yaşındaki forvet, 'a her iki maçta da gol attı.

, Beşiktaş beraberliğiyle ligde yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Ligde son olarak 15. haftada 'a mağlup olan Antalyaspor, sonrasında 4 beraberlik, 3 galibiyet aldı.

, kaleci 'ın sezon sonunda bitecek kontratını 2024'e kadar uzattı. 30 yaşındaki eldiven, son olarak Erzurum maçında sergilediği performansla büyük alkış almıştı.

ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'un bu sezon eşitlikle tamamladığı müsabaka sayısı 10'a yükseldi. Yiğidolar, ligde 22 maçta aldığı 10 beraberlikle bu alanda zirvede yer aldı.

PFDK, F.Karagümrük maçında kırmızı kart gören Yeni Malatyasporlu 'a 2 maç men cezası verdi. BB Erzurumspor ve 'ne de çeşitli nedenlerden para cezası kesildi.

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