Sezonun ikinci yarısının başlamasıyla birlikte Süper Lig'de heyecan yükselmiş durumda. 22. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor'un Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçta gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

ASLAN HATA YAPMADI!

Galatasaray ise Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar zorlu müsabakada yeni transferi Henry Onyekuru ile sonuca gitti. Nijeryalı yıldızın attığı gollerle maçı 2-1 kazanan Aslan önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alınan sonuçların ardından Galatasaray zirveye yaklaşırken sezonun flaş ekibi Gaziantep FK'nın son haftalardaki düşüşü sürdü. Yeni Malatyaspor uzun süre 1 kişi eksik oynadığı Karagümrük maçında kaleci Abdulsamed'in başarılı kurtarışlarıyla 1 puanı kaptı.

İşte Süper Lig'de 22. haftanın güncel puan durumu...