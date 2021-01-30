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İşte 'de 22. haftanın güncel !

'de heyecan devam ediyor. Sezonun ikinci yarısının ilk maçlarında ile Fatih 0-0 berabere kalırken ise zorlu deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. İşte Süper Lig'in 22. haftasındaki güncel ...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:41
İşte Süper Lig'de 22. haftanın güncel puan durumu!

Sezonun ikinci yarısının başlamasıyla birlikte 'de heyecan yükselmiş durumda. 22. haftanın açılış maçında 'un Fatih 'ü konuk ettiği maçta gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

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ise ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar zorlu müsabakada yeni transferi ile sonuca gitti. Nijeryalı yıldızın attığı gollerle maçı 2-1 kazanan önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alınan sonuçların ardından Galatasaray zirveye yaklaşırken sezonun flaş ekibi Gaziantep FK'nın son haftalardaki düşüşü sürdü. Yeni Malatyaspor uzun süre 1 kişi eksik oynadığı Karagümrük maçında kaleci 'in başarılı kurtarışlarıyla 1 puanı kaptı.

İşte Süper Lig'de 22. haftanın güncel puan durumu...

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