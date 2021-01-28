Nihat Özdemir: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Serdar Aziz maaşlarında indirim yaptı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon küme düşmenin kaldırılması hakkında konuşan Özdemir, "Küme düşmeyi kaldırdığımız için pişman değilim. Pandemi şartları bu kararı almamıza neden oldu." dedi.

"HAKEMLER DE TARAFTARI ÖZLEDİ"

Hakemlerin taraftarları özlediğini dile getiren Özdemir, "Kulüplerin durumu bu kararı almamızda belirleyici oldu. Aldığımız karardan da memnunuz. Hakemler seyirci olmadığı için rahatladı ama artık hepsi 'taraftarı özledik' diyor. Hakemler bile taraftarı özlediklerini söylüyor. Taraftar onları da motive ediyor. MHK'nin ilk yarıdaki hakem performansını beğeniyoruz, umarım ikinci yarıda böyle devam eder. VAR odasındaki konuşmaları ben de merak ediyorum. Esasında benim dinlemeye yetkim var ama hiç gitmedim. MHK başkanımız bunları dinleyebiliyor. Serdar Tatlı, raporları bana veriyor. VAR'daki konuşmaları açıklamanın daha çok polemik yaratacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

SEYİRCİLİ MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Seyircili maç oynanmasıyla ilgili bilgi veren Özdemir, "Aşılanma yüksek sayılara çıkarsa biz de stadyumlarda %30-35 seyircili kapasitesiyle çıkarız." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE LİMİT AÇTI"

Mesut Özil ve Fenerbahçe'nin limiti hakkında konuşan Özdemir, "Fenerbahçe, limitini açmak için Serdar Aziz ve Gustavo'nun ücretini düşürdü. Mesut Özil, Fenerbahçe için çok önemli bir transfer. Fenerbahçe'de Mesut Özil'i Rizespor maçında oynatabilir. Mesut Özil'e Alman Milli Takımı ve Arsenal, Sayın Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çekindiği için yaptırım uyguladı. Mesut Özil, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Mesut'la birlikte tüm transferler hayırlı olsun. Tüm transferlerden mutluyuz. Kulüplerimizin yaptığı transferler Türk futboluna katkı sağlayacaktır. Mesut OL kampanyasına katılmadım. Hiçbir kulübün yaptığı yardım kampanyasına katılmadım, katılmam da uygun olmaz. Mesut Özil'i mutlaka izleyeceğim, stadyuma gitmeyi düşünüyorum, stadyuma gidemezsem de televizyondan izleyeceğim. Süper Lig ve 1. Lig maçlarının hepsini takip etmeye çalışıyorum." açıklamasını yaptı.

"ALİ KOÇ'A KATILMIYORUM"

Fenerbahçe ve yayıncı kuruluş arasındaki gerginliğe değinen Özdemir, "Oradaki konuşmamda bu sürtüşmenin sonlanması gerektiğine inandım ve ifade ettim. Fenerbahçe haklı olarak ses efekti olayında bir tepki koydu. Kesinlikle beIN SPORTS'ta kötü niyet olduğuna inanmıyorum. Sizin en önde olan üyelerinizin bulunduğu bir kesime böyle bir ses efekti yapar mısınız? Sayın Ali Koç; içeride bir yapılanma olduğunu düşünüyor. Haklı olabilir, olmayabilir. Ama ben kesinlikle inanmıyorum. İyi niyetle bakıyorum. Anında özür dilediler, sonra aynı gün biz TFF olarak bir mektup yazdık ve böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ifade ettik. Kendileri de hemen cevap verdiler. Rashed Bey CEO olarak beIN SPORTS'a geldi. Duyduğum kadarıyla görüşmeler devam ediyor. Tahmin ediyorum biraraya gelecekler ve bu soğuk savaşı bitirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir tepki koydu ama yeter. 19.05'te özür dilemesini de bir tasadüf olduğuna inanıyorum. En kısa zamanda bu işin sonlanması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



