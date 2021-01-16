Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Gaziantep FK ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Kayserispor maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Djilobodji, Vetrih, Güray, Kubilay, Maxim, Mirallas, Kenan, Muhammet Demir

KayserispoR: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz, Avramovski, Yaw Ackah, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak