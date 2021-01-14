Flaş kararlar

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ
Toplantının ardından gazetecilere kısa bir konuşma yapan Özdemir, "Kulüplerimiz elinde bulunan 14 yabancının üstündeki yabancı futbolcularını satamadıkları için zararlarını anlattılar. İkinci yarıda uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkardık. Çünkü gerçekten çok sıkıştırılmış bir lig takvimini yaşıyoruz. Sağlıklı bir şekilde futbol oynatarak ligi sonlandırmak istiyoruz. Federasyon olarak ligleri oynatarak sonlandırmak için kulüplerimize elimizden gelen desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.