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Flaş kararlar

Başkanı ile ’nin toplantısından önemli kararlar alındı. Yabancı sayısı 14’ten 16’ya çıktı. Harcama limitlerine de düzenleme yapılması bekleniyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 00:22 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Flaş kararlar
() Başkanı ile , dün 'da bir araya geldi. 3 saat süren toplantıda önemli kararlar alınırken, ligin ikinci yarısından sezon sonuna kadar geçerli olmak şartıyla yabancı sayısı 14'ten 16'ya çıkarıldı. Başkanların düzenleme yapılmasını istediği harcama limitleri için de sıcak gelişmeler yaşandı. Özdemir, başkanlara; harcama limitleri ile ilgili yapacağı müracaatların adından yönetim kurulu olarak kısa süre içinde karar vereceklerini iletti.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Toplantının ardından gazetecilere kısa bir konuşma yapan Özdemir, "Kulüplerimiz elinde bulunan 14 yabancının üstündeki yabancı futbolcularını satamadıkları için zararlarını anlattılar. İkinci yarıda uygulanmak üzere 14 yabancı sayısını 16'ya çıkardık. Çünkü gerçekten çok sıkıştırılmış bir lig takvimini yaşıyoruz. Sağlıklı bir şekilde futbol oynatarak ligi sonlandırmak istiyoruz. Federasyon olarak ligleri oynatarak sonlandırmak için kulüplerimize elimizden gelen desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.
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