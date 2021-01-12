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'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 21:04
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, , Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü, Yukatel Denizlispor, Atakaş Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildiği belirtildi.

Gaziantep FK'nin Brezilyalı oyuncusu Jefferson Junior ile Kasımpaşa'nın Tunuslu futbolcusu 'nin kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Denizlispor Kulübü Başkanı 'in sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle disipline gönderildiği ifade edildi.

Disiplin Kurulu Yedek Üyeliği'nden istifa eden 'nun da sosyal medya hesabından yapmış olduğu ayrımcılık nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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