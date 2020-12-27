Haberler Süper Lig Medipol Başakşehir-Kasımpaşa MAÇI CANLI

Medipol - MAÇI CANLI

'in 15. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. Aldığı kötü sonuçlara 'dur' demek isteyen Medipol Başakşehir evinde galibiyet ararken, konuk ekip Kasımpaşa'da mutlak 3 puan almak istiyor. Karşılaşmanın haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 18:58
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa MAÇI CANLI

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede iki ekipte hanesine mutlak 3 puanı yazdırmak istiyor. Heyecan seviyesi yüksek bu mücadelenin haberimizden takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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