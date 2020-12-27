Medipol Başakşehir-Kasımpaşa MAÇI CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Başakşehir ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede iki ekipte hanesine mutlak 3 puanı yazdırmak istiyor. Heyecan seviyesi yüksek bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.