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Denizlispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Maçın yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 07:57
Denizlispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Denizlispor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor ile Ankaragücü maçı 27 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Hüseyin, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Bakalorz, Özer, Recep Niyaz, Aissati, Sacko, Rodallega

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Lukasik, Tiago Pinto, Voca, Atakan, Paintsil, Lobzhanidze. Çekiçi, Börgen

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