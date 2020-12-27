Denizlispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Denizlispor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor ile Ankaragücü maçı 27 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Hüseyin, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Bakalorz, Özer, Recep Niyaz, Aissati, Sacko, Rodallega

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Lukasik, Tiago Pinto, Voca, Atakan, Paintsil, Lobzhanidze. Çekiçi, Börgen