Göztepe - Fatih Karagümrük | CANLI Süper Lig maçı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Göztepe ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER

Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ndiaye, Ndao, Jimmy Durmaz, Aatif, Mevlüt

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fatih Karagümrük maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.