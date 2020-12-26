Haberler Süper Lig Göztepe - Fatih Karagümrük | CANLI Süper Lig maçı

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'in 15. haftasında sahasında 'ü konuk ediyor. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Son 3 maçından mağlup ayrılan ekibi mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Son olarak 'ı mağlup eden ve haftayı bay geçen moralli Fatih Karagümrük ise zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmanın peşinde. Müsabakanın fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 15:49
Göztepe - Fatih Karagümrük | CANLI Süper Lig maçı

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin fotomac.com.tr'de...



GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni

Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ndiaye, Ndao, Jimmy Durmaz, Aatif, Mevlüt

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Fatih Karagümrük maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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