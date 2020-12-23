BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hakan Hatipoğlu, Osman Çelik, Kaan Kanak, Obertan, İbrahim Akdağ, Mitchell Donald, Novikovas, Emrah Başsan, Ricardo Gomes.

Denizlispor: Cenk Gönen, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Varela, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega.