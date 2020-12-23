Haberler Süper Lig BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

BB. Erzurumspor - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 14. haftasında BB. Erzurumspor sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 08:14 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 08:14
BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde BB. Erzurumspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Denizlispor maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak

BB. ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Hakan Hatipoğlu, Osman Çelik, Kaan Kanak, Obertan, İbrahim Akdağ, Mitchell Donald, Novikovas, Emrah Başsan, Ricardo Gomes.

Denizlispor: Cenk Gönen, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Varela, Recep Niyaz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega.

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