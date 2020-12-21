Haberler Süper Lig Antalyaspor - Kayserispor Süper Lig maçı | CANLI

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'in 13. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. BeIN Spors 2'den canlı yayınlanan mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 18:52
Antalyaspor - Kayserispor Süper Lig maçı | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Ribeiro, Bünyamin, Nuri, Amilton, Sidney Sam, Jahovic, Podolski

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, M. Lopes, Aziz Behic, Kolovetsios, Kvrzic, M. Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Alibec

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - Kayserispor maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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