Antalyaspor - Kayserispor Süper Lig maçı | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Ribeiro, Bünyamin, Nuri, Amilton, Sidney Sam, Jahovic, Podolski

Kayserispor: Doğan, Sapunaru, Attamah, M. Lopes, Aziz Behic, Kolovetsios, Kvrzic, M. Fernandes, Lennon, Pedro Henrique, Alibec

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Antalyaspor - Kayserispor maçı 19:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.