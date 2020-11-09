Haberler Süper Lig Son dakika: Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Son dakika: 'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Son dakika haberi: (), 'de 9, 10 ve 11. hafta maç programlarını açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Ayrıca corona virüsü vakaları nedeniyle oynanamayan Hatayspor-BB Erzurumspor ve depremi nedeniyle ertelenen Göztepe- maçlarının da 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacağı duyuruldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 21:24 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 21:39
Son dakika: Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

(), 'de 9, 10 ve 11. hafta maç programlarını açıklarken, 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de tarihi belli oldu.

Resmi siteden yapılan açıklamaya göre; 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

ERTELEME MAÇLARI 9 ARALIK'TA

Öte yandan Süper Lig'de daha önce ertelenen iki karşılaşmanın programı da belli oldu.

Covid-19 sebebiyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig 5. Hafta karşılaşması ve 'de yaşanan felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Aytemiz 7. hafta müsabakası 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İki karşılaşmanın başlama saati de 19.30 olarak belirlendi.

İşte Süper Lig'de 9, 10 ve 11 haftanın maç programı:

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