Son dakika: Süper Lig'de Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 9, 10 ve 11. hafta maç programlarını açıklarken, 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin de tarihi belli oldu.

Resmi siteden yapılan açıklamaya göre; 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

ERTELEME MAÇLARI 9 ARALIK'TA

Öte yandan Süper Lig'de daha önce ertelenen iki karşılaşmanın programı da belli oldu.

Covid-19 sebebiyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig 5. Hafta karşılaşması ve İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 7. hafta müsabakası 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İki karşılaşmanın başlama saati de 19.30 olarak belirlendi.

İşte Süper Lig'de 9, 10 ve 11 haftanın maç programı: