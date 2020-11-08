Haberler Süper Lig Başakşehir - Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

- ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 8. haftasında sahasında 'ni konuk edecek. zaferinin morali ile sahaya çıkacak olan Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında 3 puan hedefliyor. Gençlerbirliği kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 09:16 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020 Pazar 16:31
Başakşehir - Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. Medipol , Stadyumu'nda ile kozlarını paylaşacak. Zorlu Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Gençlerbirliğini konuk edecek olan Başakşehir, milli araya kazanarak gitmek istiyor. Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan ile Bogdan Stancu bu maçta görev alamayacak. Eksiklerine rağmen deplasmanda 3 puan hedefleyen Gençlerbirliği de çıkış arayışında. Maç öncesinde futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Başakşehir - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gençlerbirliği maçı 8 Kasım Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LER
Başakşehir: , Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli Mbombo, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, .

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego Angelo, Polomat, Piris, Murat, Candeias, Berat, Sefa, Ayite.

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