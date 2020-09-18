BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-1 Göztepe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 2. hafta açılış karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekibin golünü 30. dakikada Adem Büyük (P) kaydederken, deplasman ekibinin sayısı 19. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.

Bu skorun ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor ilk puanını kazanırken, Göztepe puanını 4'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Issam, rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.



17'nci dakikada Hafez'in ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şut, defans tarafından engellendi.



19'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Halil Akbunar topu durdurup, kaleye şutunu çekti. Halil'in vuruşunda top kaleci Herrera'nın kollarının arasından ağlara gitti: 0-1.



28'inci dakikada Alpaslan'ın ceza sahası içerisinde Youssouf'a yaptığı müdahale sonrası, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem fileleri havalandırdı: 1-1.



37'nci dakikada Adem Büyük, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleyi yokladı, Göztepe'nin file bekçisi İrfan topu kurtardı.



41'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Atınç, kafayı vuruşunu yaptı. Top direğin dibinden auta çıktı.



54'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında önünde topla buluşan Adem gelişine sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.



63'üncü dakikada ceza sahası içinde topu alan Halil Akbunar, sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Herrera kurtardı.



69'uncu dakikada ceza sahasının dışından sol çaprazdan kaleyi gören Cueva'nın şutunda top defansta kaldı.



81'inci dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Tripic ceza sahasına ortasını yaptı, savunma topu uzaklaştırdı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.