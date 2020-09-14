Hatayspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Başakşehir maçı 14 Eylül Pazartesi saat 20:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SON ŞAMPİYON SAHAYA ÇIKIYOR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Medipol Başakşehir, 2020-2021 dönemini Hatayspor deplasmanında açıyor. Başakşehir; Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda ter dökeceği yeni sezona Hatay temsilcisi karşısında alacağı 3 puanla güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Geride kalan sezonda ligin ilk maçında Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybeden İstanbul ekibi, ondan önceki üç sezona ise gol yemeden aldığı galibiyetlerle start vermişti.

KADROYA 3 TAKVİYE

Bir yandan da kadro planlamasını sürdüren turuncu-lacivertli takım, Gael Clichy, Gökhan İnler, Eljero Elia ve Robinho ile yollarını ayırırken; Chadli, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım'ı ise renklerine bağladı.

DÜDÜK METE KALKAVAN'DA

Hatayspor ile Başakşehir arasındaki zorlu karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.