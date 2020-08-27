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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Sackey 'da

Sackey Hatay'da

Transferin hareketli kulüplerinden Hatayspor, 6. imzasını 'le gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar, bonservisi 'da bulunan geçen sezon Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına yine kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transferin hareketli kulüplerinden Hatayspor, 6. imzasını 'le gerçekleştirdi. Bordo-beyazlılar, bonservisi 'da bulunan geçen sezon Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki orta sahayı 1 yıllığına yine kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç futbolcu, 'da Hatayspor'un kamp yaptığı otelde resmi sözleşmeye imza attı. Düzenlenen törene Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak da katıldı. Denizlispor'da geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada ter döken Sackey, 4 kez de Gana 'nda boy gösterdi.
  1. 27.8.2020
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