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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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'de sürprizi

Süper Lig'de Kylian Hazard sürprizi

ve Denizlispor, Belçikalı ünlü futbolcular Eden ve kardeşlerin 3.’sü olan, ’de oynayan 25 yaşındaki sol kanat Kylian’ın peşinde.

Süper Lig'in iki güçlü temsilcisi ve Denizlispor, soyadı nedeniyle futbol gündeminde ses getirecek bir transferde karşı karşıya geldi. İki ekibimizin de Hazard ailesinin futbolcu olan 3. çocuğu, 'da 'de top koşturan, 25 yaşındaki sol kana t için kıran kırana bir yarışına girdiği öğrenildi. Dünyaca ünlü Belçikalı futbolcular; 'de oynayan Eden Hazard ve Borussisa Dortmund'da kariyerini sürdüren 'ın en küçüğü olan Kylian, transferin gerçekleşmesi durumunda yeni sezonda 'e renk katacak. Hazard kardeşlerin en küçüğü olan 16 yaşındaki Ethan da Belçika'nın yerel takımı Royal Stade Brainois'te oynuyor. Cercle Brugge'le sözleşmesi 2023'te sona erecek olan, sağ kanatta da oynayabilen genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Cercle Brugge'de forma giydiği 28 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
  1. 22.8.2020
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