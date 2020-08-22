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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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'un hedefinde İsmail Köybaşı var!

Hatayspor'un hedefinde İsmail Köybaşı var!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden transfer çalışmalarına ara vermiyor. Akdeniz temsilcisi, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı'yı takıma dahil etmek için çalışmalara başladı.

Süper Lig'in yeni ekibi 'dan sürpriz transfer hamlesi geldi. Hatayspor, Granada ile sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı İsmail Köybaşı'na transfer teklifi yaptı. Geçtiğimiz sezon İspanyol takımında 4 maçta süre alan 31 yaşındaki sol bek, ülkemizde Gaziantepspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydi.

YÖNETİCİ DE AÇIKLADI
Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar, ücretinde indirim yapması durumunda İsmail Köybaşı'nı transfer edeceklerini söyledi. Radyospor'a konuşan Sunar, "İsmail Köybaşı çok sevdiğimiz birisi ve hemşehrimiz. İsmail'i Hatayspor'da görmek istiyoruz fakat şu anda çok yüksek ücretlere oynuyor. İsmail'in de fedakarlık yapması gerek" dedi.

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  1. 22.08.2020
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