Galatasaraylı Sekidika'ya Hatayspor talip oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Galatasaraylı Sekidika'ya talip oldu

Galatasaraylı Sekidika'ya Hatayspor talip oldu

'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nijeryalı genç futbolcu 'ya sürpriz bir talip çıktı. 'in yeni ekiplerinden 'un genç yıldızı kadrosuna katmak istediği ifade edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da, geçtiğimiz sezonun devre arası döneminde kadroya dahil olan gözden çıkartıldı.

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'da 'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya 'in yeni takımı talip oldu. Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacak.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla toplam 9 maça çıktı. Genç ismin sarı-kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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  1. 20.08.2020
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