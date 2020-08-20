Galatasaraylı Sekidika'ya Hatayspor talip oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrodan gidecek isimleri de netleştiriyor. Daha önce satılması gündeme gelen ve adı Fenerbahçe ile anılan Sofiane Feghouli için sürpriz bir karar çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri